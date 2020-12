Segue em alta: Alegrete registra o 28° óbito e mais 35 casos positivos da Covid-19

Nesta sexta-feira, 11, Alegrete confirmou o vigésimo oitavo óbito por Covid-19. Trata-se de uma mulher de 71 anos que internou na Santa Casa no dia 5 de novembro, evoluindo para óbito no dia 7 de novembro. A paciente teve material coletado e enviado ao Lacen, que entregou o resultado positivo apenas no dia de hoje.

Também foram registrados 35 casos positivos e 26 recuperados. Os positivos são 22 mulheres,12 homens e 01 criança, com idades entre 2 e 79 anos. Todos estão em isolamento domiciliar. Uma paciente que estava hospitalizada no Hospital de Campanha foi transferida para Santa Maria.

Alegrete continua na bandeira vermelha, mas a preta está rondando

São 2.176 casos confirmados, com 1.508 recuperados, 640 ativos (632 em isolamento domiciliar e 8 hospitalizados positivos de Alegrete) e 28 óbitos.

Dos 8 internados, 5 estão na UTI Covid e 3 no Hospital de Campanha.

Foram realizados 11.633 testes, sendo 9.369 negativos, 2.176 positivos e 88 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 680 pessoas.