Seguem as buscas e a tentativa de identificar homem desaparecido nas águas do Ibirapuitã

Na noite de domingo (1º), um homem desapareceu nas águas do Rio Ibirapuitã, desencadeando uma operação de busca intensiva. Após o chamado de emergência, dois bombeiros bravamente se jogaram nas águas turbulentas, mas a forte correnteza frustrou seus esforços para alcançar o homem. Durante todo o dia seguinte (2º), as equipes dos bombeiros permaneceram no rio, utilizando técnicas como garateia e embarcação para tentar encontrar o desaparecido.

Até o momento, há uma lacuna de informações preocupantes. Não houve registros de desaparecidos na Delegacia de Polícia e nenhum contato foi feito com os bombeiros para relatar o sumiço de alguém. A única confirmação de que um homem estava no rio veio dos relatos dos populares que acionaram a guarnição em resposta ao pedido de socorro. “Não temos detalhes sobre como isso aconteceu”, destacou o bombeiro-sargento Robson.

O sistema de videomonitoramento da Prefeitura não identificou qualquer pessoa na ponte ou alguém pulando no rio naquele momento. O mistério sobre as circunstâncias do incidente persiste. Algumas informações não oficiais sugerem que o homem desaparecido poderia ser um pescador, mas nada foi confirmado.

Nesse cenário de incerteza, um apelo é feito à comunidade: se você tem informações sobre um familiar, vizinho, amigo ou conhecido que não dá notícias desde a noite de domingo, entre em contato com os Bombeiros pelo número (3422-1999) ou com a Polícia Civil pelo telefone (3427-0300). Qualquer pista pode ser crucial para encontrar o desaparecido.

As operações de busca continuarão nesta terça-feira(3), pela manhã, concentrando-se nas áreas próximas aos bairros Vila Nova e Rui Ramos.