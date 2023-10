Outubro Rosa: o desafio de oferecer maior número de exame às mulheres

Mais um mês de outubro chega e com ele os questionamentos sobre os cuidados da saúde das mulheres. Este mês, em especial o Outubro Rosa, é dedicado para que elas cuidem, de forma especial, a saúde das mamas e, também, do útero. Existe neste caso uma preocupação quanto à disponibilidade de exames de mamografias pelos SUS. As mulheres consultam com médicos na rede pública de saúde que solicitam o exame.

A Liga Feminina de Combate ao Câncer realiza um trabalho especial, em Alegrete, com pacientes que fazem tratamento para câncer de mama. Com auxílios de várias formas para que possam ter mais segurança neste momento tão delicado para as mulheres.

A preocupação de ONGs e outras instituições ligadas às mulheres é quanto a essa questão, porque o mês incentiva os cuidados que passa, inevitavelmente, por fazerem o exame que detecta possíveis problemas nas mamas. A prevenção ainda é o melhor remédio, mas temos que garantir que mais mulheres tenham acesso a esse exame, ponderou a vereadora Dileusa Alves, da Procuradoria da Mulher na Câmara. Os exames são feitos na Santa Casa ou em clínicas particulares.