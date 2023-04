Mathias teve um presente inesquecível de aniversário

Realizar o sonho de estar próximo a um Bombeiro Militar ou entrar em uma viatura, parecia algo distante para Luiz Mathias Moura Chagas, assim como, para os pais. Mas uma iniciativa de Mauren Chagas tornou tudo possível e ainda mais especial.

No último dia 31, Mathias completou quatro anos, mas a comemoração foi no domingo 2, quando também é destacado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, portanto, uma grande coincidência para o menino que sonha em ser bombeiro e foi diagnosticado com TEA, em agosto do ano passado. Ele que é aluno da APAE, recebeu um regalo de ter o salão do local disponibilizado para que os pais pudessem fazer uma comemoração, onde ele iria reunir os amigos e também alguns familiares, contudo, o auge foi quando um caminhão dos Bombeiros estacionou em frente à APAE e os militares foram ao encontro do aniversariante.

Mauren disse à reportagem que ele ficou alguns minutos em choque, sem acreditar que era verdade, porém, na sequência a emoção tomou conta do pequeno. Ela acrescenta que, até então, não sabia que era possível ir até o quartel dos Bombeiros para uma visitação e teve a ideia de chamá-los por saber da importância na vida de Mathias. “Eu fui no quartel durante a semana e conversei com eles, fui muito bem recebida e a atenção com o Mathias nos emocionou. Ele foi encaminhado para a APAE, pela fonoaudióloga, pois não falava e, depois que já estava lá ocorreu o diagnóstico do autismo. Nosso filho é muito bem assistido, teve um grande avanço e, mesmo antes de iniciar a falar, ele destacava seu amor pelos Bombeiros, quando visualizava na televisão ou até mesmo na rua. Mathias tem uma admiração enorme pela profissão, hoje, ele fala que quer ser um bombeiro e ama a cor vermelha. Nossa alegria como pais é indescritível, pois somente quem tem a dádiva de realizar o sonho de um filho sabe o que significa ver o brilho no olho e a alegria de estar ou ter algo que eles tanto anseiam.”- falou emocionada Mauren.

A família reside no bairro Nilo Soares Gonçalves, e cita que esse dia foi ainda mais relevante a todos, pois assim como, marca a conscientização sobre o TEA, eles foram abençoados pois conseguiram o salão onde foi realizada a festinha para Mathias, uma iniciativa da entidade e depois da recepção dos Bombeiros na APAE, o aniversariante foi até o quartel e conheceu mais viaturas. “A recepção conosco foi algo que somente em orações podemos agradecer e falar sobre essa conquista também serve para incentivar outros pais que, como eu, não sabem que é possível. Tinha um pensamento que talvez os militares não pudessem ir e que não poderia levá-lo até eles. Foi muito emocionante.”- finaliza.

O pai se chama Gildo Moacir Chagas e também colaborou com a realização do sonho de Mathias. A equipe da APAE, realizou no Parque Rui Ramos, um piquenique com os pais e os alunos em decorrência da data.

