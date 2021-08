Segunda dose da AstraZeneca: confira o calendário de antecipação

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), informa que a partir desta quarta-feira, 25, continua a antecipação da vacinação com a 2ª dose contra a Covid-19 da vacina dos laboratórios Fiocruz/Astrazeneca, a partir das 8h30.

Confira o cronograma e os locais de antecipação da 2ª dose da vacina do laboratório FIOCRUZ/ASTRAZENECA para o período de 25/08 a 27/08:

Agendados para 08 de setembro devem comparecer no dia 25 de agosto, quarta-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas, exceto no PAM e Centro Social Urbano;

Agendados para 09 de setembro devem comparecer no dia 26 de agosto, quinta-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas;

Agendados para 10 de setembro devem comparecer no dia 27 de agosto, sexta-feira, em todas as UBSs com salas de vacinas, exceto no UBS Rondon e Vera Cruz;

Na quarta-feira, 25, estará ocorrendo a vacinação com a 1ª dose contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos completos ou mais no PAM e no Centro Social Urbano. Já a vacinação com a 1ª dose para gestantes ou adolescentes com comorbidades acontece apenas no PAM.

Na sexta-feira, 27, acontece a vacinação com a 2ª dose da vacina Coronavac nas UBSs Rondon e Vera Cruz.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), quem está com a segunda dose da vacina do laboratório Pfizer ou com a Coronavac em ATRASO deve realizar o agendamento no PAM. Ainda conforme a Secretaria, não há previsão de antecipação na data de aplicação da 2ª dose da vacina do laboratório Pfizer.

Conforme a SMS, no final da tarde apenas serão abertos frascos para a vacinação caso haja o número suficiente de pessoas para a aplicação de todas as doses contidas no frasco.