Incêndio em apartamento na Avenida Assis Brasil

Incêndio em um apartamento na Avenida Assis Brasil resultou em danos materiais.

Conforme informações dos moradores, o sinistro iniciou na cozinha e atingiu uma outra peça que estava com livros e computadores. Os bombeiros realizaram a extinção total das chamas e evitaram que outros cômodos fossem atingidos.

O apartamento fica no terceiro andar e na parte térrea funciona uma sorveteria. A Guarda Municipal também esteve no local e bloqueou o a via durante a ação da guarnição para que o trabalho fosse realizado com mais segurança. Não houve feridos.

Vândalos destroem bens particulares na madrugada e não se importam com monitoramento

A equipe que atuou no incêndio estava composta pelos sargentos Robson, Lagemann e os soldados Bruno e Moura. O sinistro ocorreu por volta das 22h.