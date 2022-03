Segunda edição do curso de formação de condutores de veículos de tração animal é neste sábado

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública Mobilidade e Cidadania, realizará a 2° edição do Curso de Condutores de Veículos de Tração Animal no próximo sábado, dia 12 de março, a partir das 8h, no salão Azul do Centro Administrativo Municipal.

Miriam há 6 anos peregrina para ter um diagnóstico preciso que trate uma séria enfermidade

A iniciativa é gratuita e visa qualificar os condutores de veículos de tração animal, dando continuidade a regulamentação e aplicação da Lei n° 6.134/2019.

O Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, comenta sobre a realização do 2° curso de formação: “ Daremos continuidade ao trabalho iniciado no ano de 2021 a fim de aplicar a Lei 6.134, visando garantir aos proprietários dos veículos de tração animal a possibilidade de manter o sustento que invariavelmente é tirado através carroça, além de gerar maior responsabilidade na condução do veículo, ao mesmo tempo que evitará excessos e maus tratos aos animais”, ressalta.

Investigação avança em relação às execuções no final do ano em Alegrete

Rui Medeiros destaca ainda o apoio da ONG OPA e da vereadora Dileusa Alves, que têm sido parceiros nesta empreitada. Todos os proprietários e condutores de veículos de tração animal, ainda que não tenham feito inscrição prévia e não fizeram o primeiro curso, estão convidados a participar do evento.