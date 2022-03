Investigação avança em relação às execuções no final do ano em Alegrete

Na tarde de ontem(9), saiu a confirmação das suspeitas em relação a identificação dos dois corpos que foram encontrados carbonizados no interior de um veículo na Ponte do Capivari, na RS 507 – Estrada do Frigorífico.

De acordo com a Polícia Civil, através de exames de DNA, foi constatado que se trata de Matheus Peres dos Santos de 24 anos e Lúcio Roberto Alves Luzardo(Milu) de 34 anos. Ambos estavam desaparecidos desde a noite do crime. A confirmação ocorreu nesta semana , através do Instituto Geral de Perícia em Porto Alegre.

Policial rodoviário foi decisivo ao socorrer mulher com crise de epilepsia

Os dois alegretenses foram executados de forma bárbara no dia 16 de dezembro de 2021. O carro foi incendiado com os corpos dentro, sem que fosse possível o reconhecimento dos familiares, à época.

As investigações sobre esses dois homicídios, seguem através do setor de investigação da Polícia Civil, coordenada pela Delegada Titular da 1ªDP e DPPA, Fernanda Mendonça. Ela destacou que, no momento, as informações são sigilosas para não interferir no caso.

Mas confirmou que, a mulher morta cerca de 15 dias após a localização do corpo de Milu e Matheus, tinha um grau de parentesco com Milu – Lúcio Roberto Alves Luzardo de 34 anos.

Carmen Lúcia da rosa Rodrigues, de 60 anos, foi executada a tiros. Ela estava sentada em frente à residência com familiares no bairro Sepé Tiaraju. De acordo com informações da Brigada Militar, no dia, um homem pilotando uma moto parou, desceu, a executou e, na sequência fugiu.

O Município registrou 13 homicídios no ano de 2021. Esses três ainda estão sob investigação da Polícia Civil. De forma extraoficial, tudo indica que as execuções sejam em razão de fatores relacionados ao tráfico de drogas.