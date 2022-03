Conferência de Saúde Mental avança em debate para melhor cuidar das pessoas

A saúde mental é o caminho para que uma pessoa possa viver com equilíbrio e produzir em sociedade. As interferências foram, em sua maioria on line, com renomados profissionais da área que atuam no RS.

A pandemia exacerbou os problemas de doenças mentais em jovens e outras pessoas, aumentando a demanda nos serviços de saúde mental do Município.

4ª Conferencia de Saúde Mental de Alegrete

A 4ª Conferência de Saúde Mental do Município, no CTG Farroupilha, trouxe como pauta o tema: Saúde Mental um Direito de todos, em palestra com a Dra. Michele Eichelberguer.

Também foi abordado o tema Cuidado em Liberdade como garantia de cidadania com a professora Dra Solange Emilene Berwing.

Dra Solange Berwing

A Conferência também abordou: Gestão de Financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental, pela Professora Dra. Luciane Prado Kantorski.

Ela disse que temos barreiras que precisamos enfrentar e a conferência e participação sociais são fundamentais para avançarmos ainda mais nas políticas de saúde mental.

Lembrou que antes da pandemia já havia muitas pessoas para cuidar, e com ela aumentou os que precisam de cuidados (pelo isolamento, perda de emprego perda de familiares). Os problemas não só genéticos, mas também de ordem social, diz.

Dra Luciane Kantoski colocou que cerca de 70% de pessoas tem algum sofrimento e não fazem tratamento, o que mostra o quanto as pessoas precisam ser cuidadas em sua saúde mental. O treinamento constante é outra aspecto que precisa ser considerado junto a quem trabalha na área, porque segundo ela, é complexo.

O eixo IV tratou sobre impactos na saúde mental da população e os desafios para os cuidados psicossocial durante e pós-pandemia com a Sabrina Schoreder,

O evento encerrou com o tema Política de saúde mental e os princípios de universalidade Integralidade e equidade abordado pela Psicóloga Nádia Mileto.

Nádia apresentou todos os diretores e voluntários de serviços da Saúde Mental de Alegrete que fizeram relatos de seu trabalho.