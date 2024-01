Segunda rodada dos 40tinha da LAF, com muitos gols e bom futebol

Mais seis jogos válidos pela 2ª rodada do campeonato amador na categoria sênior especial, mobilizou centenas de pessoas no palco principal da competição promovida pela Liga Alegretense de Futebol.

Nas seis partidas realizadas foram registrados 26 gols. Só pela chave “A”, foram 20 vezes a rede balançada. O Nacional embalou de vez. No superclássico diante do União da Vila Isabel, fez 5 a 1.

Também no mesmo ritmo, o Centenário não deu trégua para o Aimoré e aplicou uma goleada de 8 a 1. Coube ao outro time do outro lado da Ponte, empilhar mais gols na rodada. Vitória maiúscula do Ibirapuitã sobre o Zequinha alegretense. O time do São José levou 5 a 0, frente ao Ibirapuitã.

Pela chave B”, mais três jogos. A partida entre AABB e Boca Juniros foi amplamente equilibrada. O placar sem gols refletiu o que as equipes duelaram do início ao fim, equilíbrio total no confronto. Outro jogo disputado foi entre Tinga e Ser Ceva, final 2 a 2 em mais um clássico “Quarentinha”.

O visitante Vianense aprontou para cima do Cruzeiro. Fez 2 a 0 e levou para Pérola do Ibicuí, três pontos na mala. Diferente da rodada inaugural quando ocorreram 29 gols, nessa foram três a menos. O bom futebol, dito amador atrai um bom público a cada rodada. Não é a toa que a categoria é considerada a xodó da entidade. Na sênior especial, alguns clubes investem em atletas de fora da cidade, até mesmo do exterior. A competição tem despertado a atenção de que gosta de um bom futebol, que de varzeano não tem mais nada.

