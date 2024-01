Tina – a artista que faz arte por amor e já coloriu vários espaços públicos de Alegrete

Share on Email

Estamos iniciando 2024 e mais uma vez se renovam os desejos de amor cristão, empatia e solidariedade, sentimentos que fazem a diferença em uma sociedade moderna, competitiva em que estes valores podem mudar muitas situações.

A artista plástica Tina Santos é um exemplo de pessoa que pensa no coletivo ao expressar por meio de sua arte a colaboração com seus trabalhos em espaços públicos de Alegrete. Ela diz que faz quase tudo por amor e por acreditar que a arte transforma a vida de uma comunidade. Ela sente que seu trabalho alegra e acrescenta na vida das pessoas que aprendem a apreciar o belo, e assim podem se tornar mais sensíveis, num mundo que um pequeno gesto de dar bom dia e agradecer tem significados magníficos, observa a artista.

E com esse objetivo Tina coloriu com flores os bancos e banheiros da Praça Nova, pintou o muro da Prefeitura na Praça Getúlio Vargas, a entrada do Cemitério. Seu dom de artista plástica vem desde criança onde entre tintas e pincéis sempre está fazendo quadros e projetando novas criações. -Minha alma vibra quando estou desenhando e pintando e tudo tem um significado, porque a arte é uma linguagem que deve tocar o coração das pessoas para um sentimento mais leve e humano da vida, observa.