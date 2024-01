BBB Matteus é o maior disseminador dos nossos usos e costumes em rede nacional

Autêntico, demonstra tranquilidade e segurança, revelando sem reservas suas emoções, especialmente ao mencionar sua família, em particular a avó materna, Dona Neuza.

Nas redes sociais, a presença de Amaral reflete sua verdadeira essência, marcada por elementos característicos de sua trajetória e pelas letras gaúchas, incluindo o grupo Os Chacareiros em sua playlist, entre outros artistas adeptos das músicas tradicionalistas.

Os Stories compartilhados sobre a sua rotina na casa mais vigiada do Brasil, a interpretação de “No Cabo do Socador” pelos Chacareiros, composto por Gerson Brandolt, músco e radialista na Rádio Nativa FM 105.9, assim como, os músicos alegretenses Beto Vilaverde e Cristiano Fantinel.

Gerson Brandolt, figura local e membro dos Chacareiros, compartilha sua longa amizade com o “paidrasto” de Matteus, Luciano Cunha, conhecido como “Ibirocai”. Crioulo de Ibirocai, Luciano desempenhou funções na lida com gado por muitos anos, inicialmente ao lado de Homero Tarrago, e atualmente exerce a função de capataz em estâncias locais. A afinidade entre eles também se deve em relação aos bailes, rodeios, laço e doma.

A presença de Luciano na vida de Matteus é notável, sendo mais do que um padrasto, conforme o ditado que define pai como aquele que cria. Sua influência é evidente, moldando a identidade do jovem, que compartilha uma relação de amizade autêntica e uma simplicidade marcante – diz o radialista.

Matteus, desde cedo, manifestava a evidente influência do “Ibirocai” em sua vida. A conexão entre eles vai além do papel de padrasto, configurando-se como uma relação genuína de pai e filho. A simplicidade notável de Luciano Cunha, sua amizade e sua presença constante no universo do cavalo moldaram a identidade e os interesses de Matteus, que se viu imerso nesse meio desde muito cedo, ainda criança.

Gerson, com uma vivência no universo do cavalo, revela sua familiaridade com esse meio, enfatizando a importância da experiência de campo antes de ingressar no mundo do rádio. Essa autenticidade e liberdade de expressão são consideradas diferenciais cruciais.

O alegretense teve uma notável ascensão no Instagram, passando de cerca de 4 mil para 237 mil seguidores em menos de uma semana. Dentro da casa do BBB24, Matteus mantém sua ligação com a terra natal e valoriza suas raízes.