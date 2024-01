Descida dos Blocos terá a participação de quase 200 blocos neste ano

Foi nesse contexto que um grupo de indivíduos decidiu se reunir nas instalações da extinta Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, com o intuito de criar um carnaval alternativo, desprovido de recursos financeiros. Desse encontro nasceu o evento denominado “Descida dos Blocos”. A iniciativa ganhou impulso ao angariar um amplo leque de patrocinadores, permitindo a realização das primeiras edições na Praça Getúlio Vargas.

Iniciando com um modesto caminhão Ford Cargo 816, o evento evoluiu ao longo dos anos, transformando-se em um trio elétrico e, eventualmente, incorporando um palco. Essa evolução foi possível graças ao apoio de duzentos patrocinadores, homens e mulheres de negócios que depositaram confiança nessa visão. Contudo, a ascensão do Covid-19 à condição de pandemia forçou uma pausa no evento. No entanto, em 2022, o “Descida dos Blocos” foi retomado, emergindo mais robusto do que nunca, com uma participação de milhares de pessoas por noite ao longo de cinco anos, sem registros de ocorrências policiais, tornando-se um marco na cidade.

Atualmente, o evento conta com a participação de 198 blocos, atraindo pessoas de todas as faixas etárias para se divertirem nas praças e ruas da cidade. O projeto representa a essência da festa mais popular do país, o carnaval. Com esse propósito, os organizadores, em parceria com suas empresas e o apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete, conceberam um evento com recursos exclusivamente privados, tornando-se uma celebração totalmente gratuita, dedicada ao prazer e lazer da população local.

No ano de 2024, os organizadores planejam aprimorar ainda mais o evento, almejando conquistar a região da fronteira oeste. “Expressamos nossa gratidão aos empresários que depositaram confiança nesse projeto e à Prefeitura de Alegrete por permitir o fechamento das ruas durante esses seis anos de edições” – destacam Diego Fagundes e Maysa Moreyra. Os idealizadores do projeto se veem como meros instrumentos organizacionais, reconhecendo que os verdadeiros realizadores são os empresários que acreditaram na proposta e a Prefeitura de Alegrete, por seu comprometimento em viabilizar o evento ao longo desses anos.

Para a edição deste ano, que será nos dias 10,11,12 e 13 de fevereiro, está confirmada a presença dos DJs Rodrigo, DJ Preto, Dj Master, Grupo A +, Cris Fiuza e participação da escola de samba Pôr do Sol, prometendo uma experiência única. Além disso, há a promessa de uma atração adicional, proporcionando aos participantes uma diversidade de entretenimento. O evento será em frente ao Clube 7 de setembro.