Segundo dia do Festival da Linguiça levou multidão ao Parque Lauro Dornelles

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O sábado (5) foi de intensa movimentação no Parque Dr. Lauro Dornelles, em Alegrete, durante a terceira edição do Festival da Linguiça Campeira. Com temperatura agradável e céu ensolarado, o evento atraiu um grande público, que lotou os espaços gastronômicos, áreas de exposição e pavilhões temáticos.

Ao longo do dia, centenas de visitantes circularam pelo pavilhão de artesanato. As agroindústrias também foram destaque, com a comercialização de linguiças artesanais e outros produtos da culinária regional, que despertaram o interesse dos consumidores.

Além da gastronomia, o festival contou com uma série de atrações paralelas. A exposição de veículos das forças de segurança e de blindados chamou a atenção de adultos e crianças. A programação incluiu ainda uma pista de cordas e a escola de trânsito, que recebeu um público expressivo ao longo da tarde.

O principal destaque do sábado foi a gineteada do Rodeio Crioulo, que reuniu 40 ginetes vindos de diversas cidades do Rio Grande do Sul. Alegrete é representada por 12 competidores na disputa, que distribuirá R$ 10 mil em premiação aos cinco primeiros colocados.

As provas continuam neste domingo (6), com a semifinal a partir das 15h, quando 15 ginetes voltam à pista. A grande final será realizada em seguida, com cinco finalistas disputando os primeiros lugares.

O Festival da Linguiça Campeira segue reforçando a tradição, a cultura e a valorização dos produtos locais, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário regional.