Segundo leilão on-line de veículos e sucatas em Alegrete já tem data

O município de Alegrete terá seu 2º leilão virtual de veículos e sucatas. O Departamento Estadual de Trânsito do RS (Detran), em Alegrete, já definiu as diretrizes para mais um leilão online de automóveis.

Veículos com documentação estão aptos a visitação

Organizado pela empresa Trade Leilões, o evento conta com carros e motos , apreendidos e removidos, com valor abaixo da avaliação de mercado.

Criança aparece em foto de whats para uso em golpe

O leilão ocorre no próximo dia 24 de novembro, a partir das 10hs, e vai disponibilizar 33 veículos com toda documentação em dia. São 19 motos e 14 carros. Como sucatas, são 48 veículos, com dois lotes de 8 ( motos); 2 lotes de 6 (carro). e 4 lotes de 5( carro). Além de ser obrigatório o cadastro no site do leiloeiro: (https://www.tradeleiloes.com.br/), para o leilão de sucatas somente participam agentes credenciados no Detran.

Motocicletas vão a leilão em maior número que carros

No próximo dia 19, já começam os pré-lances diretamente no site da Trade Leilões a partir das 10hs. É importante lembrar que o cadastro no site tem prazo máximo de até 24 horas antes do início do leilão. A responsável pelas atividades será a leiloeira Catiele Borges Leffa.

Guardas municipais, vítimas de hostilidades de populares na Zona Leste, revelam a causa do episódio

Sucatas serão ofertadas aos agentes credenciados no Detran

Além do CRD de Alegrete, os centros de Itaqui, São Borja, São Francisco de Assis e Uruguaiana vão realizar seus leilões. O Detran através do CRD credenciado em Alegrete, Guincho Bom Jesus, separou os veículos e sucatas apreendidos com mais de 60 dias no pátio.

Leilão virtual

A forma de realização é bem parecida com a presencial. Terá a participação do leiloeiro, que estará em auditório fechado realizando o apregoamento dos lotes. O leiloeiro será visto pelos arrematantes em vídeo, e os lances ocorrerão de forma online (aqui recai a maior diferença para o presencial, em vez de cantar os lances, os arrematantes lançarão de forma online no site do leiloeiro). Será considerado vencedor o licitante que tiver feito a maior oferta aceita pelo leiloeiro, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.

Também haverá a opção de realização do pré-lance online, em que o interessado poderá dar lances prévios, ou seja, antes da abertura do Leilão Virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior ao do pré-lance, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.

Também é possível conferir fotos, vídeos e detalhes, dos carros e motos, por meio do edital do evento: https://www.portaldetransito.rs.gov.br/dtw/servicos/crd/mostraEdital.jsp?nroEdital=28&anoEdital=2021

Motos com documentação podem ser visualizadas pelo link do edital

Importante lembrar que a regularização do veículo é de responsabilidade do arrematante, que deve garantir que as exigências do Código Brasileiro de Trânsito sejam cumpridas antes do veículo voltar a circular.