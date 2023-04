Adolescente suspeito de planejar ataque a escola no Litoral Norte é apreendido

Policiais chegaram a ele a partir da apreensão, anteriormente, de um adolescente no Paraná pelas polícias Civil e Federal. Segundo a Polícia Civil e a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, eles teriam ligação. O gaúcho estaria sendo orientado pelo paranaense a atacar uma escola nesta semana.

Integrantes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e do 8º Batalhão da BM, do Litoral, cumpriram mandado de busca da casa onde o adolescente estava com os pais, que foram conduzidos para prestar depoimento na delegacia de Osório. A polícia encontrou bandeiras e fotos nazistas e fascistas, imagens de Adolf Hitler e Benito Mussolini, simulacro de arma de fogo, facas, canivetes, fardas camufladas e capacetes. Por conta da grande quantidade de materiais encontrados, os pais do adolescente foram presos por apologia ao nazismo.

Segundo o diretor do Grupamento de Operações Especiais da Core, delegado Marco Antônio de Souza, tudo o que foi recolhido será periciado. O adolescente foi apreendido por ato análogo a terrorismo e admitiu que planejava um ataque iminente.

Conforme o Diretor da Core, o delegado Bolívar Llantada, uma força-tarefa foi montada a partir da apreensão do paranaense. Enquanto um grupo planejava a ação de prevenção, outro obteve autorização judicial para cumprir mandado de busca na casa do suspeito gaúcho. A investigação busca descobrir se o possível ataque planejado para Maquiné teria ligação com outros no Brasil e com grupos neonazistas.

Fonte GZH