Câmara presta homenagem às escolas de samba de Alegrete

Esse foi um ano de um grande marco para todos os carnavalescos e escolas de samba de Alegrete, por esse motivo, na sessão ordinária da última segunda-feira (11) abriu-se um espaço para mais um momento extremamente significativo. Proposto pelo presidente da Casa, Luciano Belmonte, a Câmara entregou aos representantes das cinco escolas de samba de Alegrete os certificados de Moção de Aplauso, pelo brilhante desfile no Carnaval Fora de Época de Alegrete.

Apesar de todas as polêmicas e contratempos, as duas noites de desfiles tiveram nas escolas de samba de Alegrete protagonistas de luxo, com todas as cinco dando um verdadeiro espetáculo na nova passarela do samba, agora Avenida Inácio Campos de Menezes, mantendo o nome Passarela do Samba Darci Oviedo Cruz.

As representações das escolas deram um colorido especial à sessão e os pronunciamentos dos respectivos representantes, exaltaram a qualidade do espetáculo, e a força das suas comunidades, que por meses mobilizaram as quadras, comércio e os prestadores de serviço de Alegrete, gerando receita e oportunidade de emprego.

A Nós os Ritmistas foi a grande vencedora do Carnaval de Alegrete, com a Mocidade Independente da Cidade Alta em segundo. Unidos dos Canudos ficou em terceiro, com Imperatriz Praça Nova em quarto. A Acadêmicos do Pôr do Sol, com seu desfile essencialmente de comunidade, embora na quinta colocação, foi uma das mais aplaudidas na avenida.