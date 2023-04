Alegretenses brilham no Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Itapema

Secretaria de Saúde confirma: homem preso por danos na cidade continua hospitalizado

A 2ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, teve sequência com o CBVP Sub-21, e finalizou com a etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia – Challenge Itapema. Mais uma vez Alegrete esteve muito bem representada, com os árbitros da federação catarinense de voleibol Emerson Dambros e Deivid Dutra fazendo parte da equipe de arbitragem do Circuito Brasileiro e Sub 21, e de juízes de linha no Mundial.

“O Mundial de Vôlei de Praia tem uma atmosfera incrível, onde trabalhamos praticamente do lado dos melhores atletas de vôlei de praia do mundo. Outro fator muito relevante que nos motiva é o fato de poder encontrar velhos amigos, ex-atletas, e poder relembrar momentos em que jogávamos e representávamos Alegrete nas competições pelo estado”, destacou Emerson Dambros.

Itapema já confirmou para 2024 uma nova etapa do Circuito Mundial, os jogos serão realizados entre os dias 15 e 24 de fevereiro do próximo ano. Além de Emerson e Deivid, outro alegretense que brilhou foi o alegretense Lissandro Carvalho, técnico da seleção francesa de voley beach.

Lissandro comandou a dupla de franceses Krou e Gauthier-Rat que jogou a final do masculino contra os brasileiros André e George. Na final do Circuito Mundial Challenger, André e George venceram os franceses Krou e Gauthier-Rat por 2 a 0, parciais de 21/16 e 21/13.

No feminino, as brasileiras Bárbara e Carol Solberg perderam a final para a dupla chinesa Xue/X. Y. Xia pelo placar de 2 a 0 (21/18 e 21/17). Fechando o pódio, as estadunidenses Cannon e Sponcil superaram Böbner e Vergé-Dépré, da Suíça, por 2 a 0 (21/16 e 21/17) e ficaram com o bronze. A Etapa Challenge do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Itapema encerrou no último domingo (10).

Fotos: reprodução