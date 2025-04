Segurança no trânsito também foi atração no Festival da Linguiça

Share on Email

A iniciativa teve como foco principal ações educativas voltadas à segurança no trânsito, com destaque para a atuação da Escolinha de Trânsito, que atendeu 712 crianças e adolescentes ao longo dos três dias de evento.

O espaço da Brigada foi projetado para promover atividades de conscientização, especialmente junto ao público infantojuvenil. De forma lúdica e interativa, os participantes receberam orientações sobre comportamento seguro no trânsito, noções básicas de cidadania viária e a importância do respeito às normas de circulação.

Segundo o comandante do Pelotão Rodoviário de Alegrete, 1º Sargento Arlã, a presença da corporação no evento reforça o compromisso com a educação preventiva. “Orientar os futuros condutores desde cedo é uma das formas mais eficazes de contribuir para a construção de um trânsito mais seguro e consciente”, afirmou o comandante.

Além das ações educativas, o público também teve a oportunidade de conhecer de perto viaturas históricas da Brigada Militar. A exposição retratou a evolução dos veículos utilizados pela corporação ao longo das décadas, despertando o interesse de adultos e crianças.

O Festival Estadual da Linguiça Campeira reuniu produtores, expositores e visitantes de diversas regiões, promovendo integração entre diferentes setores da sociedade. A participação da Brigada Militar somou-se às atrações do evento, fortalecendo a aproximação com a comunidade e reafirmando o papel da corporação na promoção da educação e da segurança no trânsito.