Seis bairros são os mais afetados pela enchente em Alegrete

As previsões meteorológicas não são favoráveis, com especialistas prevendo um alto índice de chuvas para a região nos próximos dias.

Por isso, a comunidade local está sendo alertada a manter a cautela e a solidariedade, continuando a apoiar as medidas em vigor para auxiliar aqueles afetados pela situação.

Atualmente, 23 famílias se encontram desabrigadas, o que representa um total de 66 pessoas, enquanto 58 famílias foram desalojadas, impactando 165 indivíduos. Os bairros afetados incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel.

Para atender às necessidades das pessoas deslocadas, estão em operação abrigos no Ginásio do Oswaldo Aranha e no antigo posto do Bairro Macedo. Para mais informações e assistência, os contatos disponíveis são: (55) 3961 1707 e (55) 991589544.

A Defesa Civil continua a trabalhar incansavelmente para enfrentar esta difícil situação e manter a população informada.