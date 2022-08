Seis jogos movimentaram rodada dos “Quarentinha” da LAF

Diferente da primeira rodada, onde foram assinalados 24 gols, nessa foram marcados 17 gols nos seis jogos disputados.

No clássico da rodada não teve gol. Sindicato e Vila Nova fizeram um duelo disputadíssimo e muito equilibrado, empate sem gols no confronto entre rubronegros. O outro empate da rodada foi no jogo entre Nacional e Vianense. Os visitantes de Manoel Viana vinham de derrota e somaram o primeiro ponto na competição. Já o Nacional ficou no segundo empate.

Com 100% de aproveitamento, o Ser Ceva ganhou mais uma, dessa vez fez 3 a 1 no time do Honório Lemes. O União que vinha de derrota na estreia se recuperou diante do São José. Vitória do time da Vila Isabel por 3 a 1.

O Ibirapuitã também venceu a segunda, invicto na competição o time da Ponte fez 2 a 0 sobre o Tinga. Fechando a rodada o Centenário se reabilitou. Derrotado na primeira rodada, nessa o Centenário superou o Boca Juniors por 2 a 0.

Confira a 3ª rodada dia 20 de agosto:

14hs:

Centenário x Ser Ceva (Palmeiras)

Honório Lemes x São José (Honório)

Ibirapuitã x Boca Juniors (Estrelão)

16hs:

Vila Nova x Vianense (Palmeiras)

Nacional x Tinga (Honório)

União x Sindicato (Estrelão)