Mulher é presa após confessar que assassinou o companheiro em Mata

A Polícia Civil de Mata, na Região Central, investiga a morte de um homem de 47 anos ocorrida na madrugada desse domingo (14). Ele morreu no hospital, após ser socorrido em casa, no bairro Três Marias, com um ferimento de faca no pescoço.

A companheira dele, de 49 anos, confessou o crime e foi presa em flagrante. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela Polícia Civil.

Conforme o relato da mulher aos policiais, por volta da 0h30min de domingo os dois discutiram e ela mandou o homem sair de casa, o que ele teria se recusado a fazer. Ela afirmou ainda que, durante a discussão, pegou uma faca comum, de cozinha, e desferiu um golpe contra o companheiro, atingindo-o no pescoço. Ela contou que, imediatamente, acionou o socorro.

Segundo a delegada Débora Poltosi, o caso é inicialmente tratado como homicídio culposo, já que, até o momento, não foi identificada intenção da investigada de matar o homem. Além disso, argumenta a responsável pela investigação, a mulher acionou o socorro logo após o fato, ficou no local e assumiu a autoria do crime.

Foi determinada fiança de R$ 5 mil para que ela respondesse em liberdade. Como não pagou, a mulher foi encaminhada ao Presídio Estadual de São Vicente do Sul.

A detida deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (15). Conforme a delegada, nesse momento, não será pedida a prisão preventiva dela. Não há testemunhas do fato, mas vizinhos e outras pessoas próximas serão ouvidas na investigação.

Ainda de acordo com a delegada, a mulher já havia registrado uma ocorrência por violência doméstica contra o homem, mas não tinha medida protetiva.

