Enfermeiro morre em grave acidente em Quarai

Enfermeiro morre em grave acidente que aconteceu na manhã desta quarta-feira(5), em Quaraí.

De acordo com informações do site Web Quarai, uma equipe da Secretaria da Saúde se deslocava, ao interior do Município, para realizar vacinação.

O motorista trafegava na RS 060, quando o motorista teria perdido o controle da direção e capotou às margens da estrada, a caminho do Passo da Guarda.

Os ocupantes do veículo (enfermeiros) foram socorridos, sendo dois em estado grave e os demais com ferimentos leves.

Um dos enfermeiros, Mauro Valfredo Menezes, conhecido em Quaraí como Mauro Enfermeiro, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Conforme relato nas redes sociais ele era muito atencioso e tinha uma grande admiração de todos. Uma outra enfermeira, está na UTI, em decorrência dos ferimentos, sendo um deles uma fratura na clavícula.

A Prefeitura de Quaraí decretou Luto Oficial de três dias. A caminhonete Oroch teve danos de grande monta.