Seleção para o Serviço Militar no 10º BLog será em fevereiro

Os jovens designados para apresentação no 10º Batalhão Logístico devem atentar para os dias de apresentação.

A seleção complementar para o Serviço Militar obrigatório acontece nos dias 1º e 2 de fevereiro no 10º BLog. De acordo com o comandante da Guarnição Coronel Wilson André, o horário será das 8hs ao meio-dia nos dois dias estipulados pela organização militar. É imprescindível a apresentação do registro geral (Carteira Identidade), e o registro de alistamento.

A Seleção Complementar antecede à incorporação. É encargo das Organizações Militares que recebem os conscritos designados e tem por objetivo verificar se não ocorreram alterações consideráveis com o jovem, em relação aos exames realizados por ocasião da Seleção Geral.