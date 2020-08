Sem alteração, Alegrete mantém 390 casos confirmados e 249 recuperados da Covid-19

Compartilhe









BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Neste sábado, 15 de agosto, não houve alterações no boletim epidemiológico. A Secretaria Municipal de Saúde não recebeu notificação de testes em laboratórios particulares e nem resultados do Laboratório Central do Estado.

Na sexta-feira (14), foram registrados 17 novos casos positivos de Covid-19 e 6 pacientes recuperados. Os positivos são 9 homens, 7 mulheres e uma criança, todos com idades entre 8 e 69 anos, em isolamento domiciliar. Os recuperados também estavam em domicílio.

Com os novos positivos, de ontem, Alegrete chegou a 390 casos confirmados, com 249 recuperados, 129 ativos (122 em isolamento domiciliar, 6 hospitalizados em Alegrete e 01 hospitalizado em Santa Maria) e 12 óbitos.

Até o momento, 3.892 pessoas foram testadas, sendo 3.496 negativos, 390 positivos e 6 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 463 pessoas.