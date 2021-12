Sem recursos para custear tratamento, paciente depende da solidariedade para continuar vivendo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Diagnosticada com tumor cerebral, ela fez um procedimento cirúrgico em Uruguaiana e, desde então, luta na justiça para conseguir uma medicação que é essencial para o tratamento. Após o procedimento, no mês de agosto, ela iniciou as radioterapias.

Contudo, a médica informou à família que Tatiele teria que realizar a quimioterapia oral. Sem perder tempo, o seu namorado Allaxs foi até a Defensoria Pública e Farmácia Municipal em busca da medicação, porém, sem sucesso.

Devido ao alto custo, eles dependem da resposta da Defensoria da União para saber se ela poderá receber a medicação, mas a preocupação de todos é pela urgência que a medicação deve ser ministrada, ela deveria ter iniciado o tratamento em outubro.

Casal bebe demais e mulher fica ferida ao cair no banheiro

Desesperados, os familiares e amigos se uniram e contam com a colaboração de todos para auxiliarem, pelo menos , na primeira caixa. Tatiele precisa começar a fazer o tratamento com a medicação Temozolomida 400mg, o valor total do tratamento de 12 ciclos é de aproximadamente de R$ 168.000,00.

“Precisamos de ajuda pelo menos até sair a decisão da Defensoria da União. Quem puder ajudar, pode entrar em contato pelo 55 -997327906 Allaxs ou 984217760 Graciele.

Nesta semana, Tatiele precisou ser internada e, o profissional que a atendeu, novamente reiterou a urgência dela iniciar o tratamento. A Família está ligando para a Defensoria da União, mas ainda sem sucesso. A filha de Tatiele enviou um vídeo enquanto ela estava no hospital dizendo: “logo Deus vai te curar beijinho te amo”.

Delegada indicia proprietárias de cães que matam e mutilam ovelhas

O que deixou a família ainda mais desesperada foi que, diante de um novo diagnóstico, a informação é que o tumor novamente evoluiu. “A única opção dela é a medicação. Imploro a todos que puderem auxiliar, a médica disse que a única opção pra ela é a Temozolomida 400mg. Ontem o médico falou que o tumor “voltou” e está crescendo”- disse a irmã.

“Astrocitomas são os tumores cerebrais e o dela é de grau 4 – sem medicamento ela não tem chance” – conclui a irmã Gra Biscubi.