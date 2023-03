Sem transporte, alunos de alguns polos estão sem aulas em Alegrete

Já logo no início do ano letivo, alunos de polos educacionais estão sendo prejudicados, devido a falta de transporte escolar. Linhas de transporte não vão circular nesta segunda- feira(20). Dentre os alunos que estão sem aula estão os da EMEB Costa Leite- Polo do Jacaquá e algumas turmas do polo do Durasnal.

Pais de alunos querem saber o motivo, porque os estudantes vão ficar sem aula até o problema ser resolvido. Uma mãe de aluno do Ensino Médio está preocupada, porque além disso diz que estão sem um professor. -Questiona que tiveram todo o tempo das férias e não resolveram isso”.

Izadora Fagundes é bicampeã do FECARS em Santa Cruz do Sul

Informações extra oficais é de que o contrato de algumas linhas não foram assinadas, todavia o problema será resolvido ainda esta semama, conforme um professor de um polo que não quis se idenitificar.

O secretário Rui Alexandre Medeiros informa que estão discutindo alguns pontos com a empresa prestadora do serviço e provavelmente amanhã essa situação seja superada.