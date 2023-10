Semana acadêmica movimenta campus da UNIPAMPA em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

As atividades são promovidas pelo Centro Estudantil da Unipampa – campus Alegrete em parceria com os Diretórios Acadêmicos de cada curso.

Veterinário explica como ocorre a transmissão da febre maculosa e se há risco de casos em Alegrete

A Unipampa em Alegrete tem sete cursos- Engenharias: Civil, Elétrica, Mecânica, Agrícola, de Software, Engenharia de Telecomunicações e Ciência da Computação. Todos realizam atividades voltadas para suas respectivas áreas, de forma interativa com a comunidade acadêmica com os temas propostos pelas mesmas.



A palestra “Transformando ideias em negócios de sucesso!”, com Vitor Almada, abriu os trabalhos desta Semana acadêmica.



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZKKGxVmMmK3cltfFifIUL1kQp6S4vCPPAlDQTEDwf5c/edit?usp=sharing