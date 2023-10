Crianças do CIEP fazem trabalhos especiais voltados ao Outubro Rosa

E dentro deste propósito que turmas da Escola Romário Araújo de Oliveira – CIEP realizaram trabalhos especiais na programação do Outubro Rosa.

A vice- diretora da escola, Danúbia Vargas diz que um dos trabalhos que contemplou o Outubro Rosa foi realizado por cinco turmas do fundamental, coordenadas pela professora Elizandra Mendonça da sala de recursos do AEE do CIEP. E as crianças após ouvirem sobre o tema, confeccionaram lindos desenhos. -Os pequenos aprenderam com facilidade e são os que levam conhecimento às suas famílias e suas comunidades e apostamos na diversidade de saberes na formação dos alunos, atesta a vice- diretora. O conhecimento e a prevenção são os melhores remédios, atestam a equipe diretiva, professores e servidores da Escola.

