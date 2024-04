Alegrete encerra março com 12 casos positivos de dengue e 207 notificações

Centro Cultural requer manutenção urgente, aponta vereador

Segundo o documento elaborado pelo profissional estatístico Marcos Rego, 118 casos foram descartados e 77 estão sob investigação. Os números foram divulgados na última sexta-feira (29), e dos doze pacientes que contraíram a doença, oito são importados e os demais foram infectados no município.

Mateada Amigos do Matteus foi uma linda demonstração de carinho da população ao conterrâneo no BBB

Nas faixas etárias (20/24), (25/29), (35/39) e (45/49), estão concentrados 8 casos de dengue. Os outros quatro pacientes que testaram positivo estão entre as idades: 15/19, 30/34, 40/44 e 55/59. Oito áreas do município estão listadas com os casos encontrados, relacionando o local de residência dos pacientes. Os bairros Sepé Tiaraju, Capão do Angico, Gamino e Promorar somam os 8 e Airton Sena II, Renascer, Assunção e Praça da Lagoa comportam os outros quatro positivos.

A nível regional, o município de Uruguaiana já apresentou 75 casos da doença, seguido de São Gabriel com 29, Santana do Livramento soma 19 e Quaraí com dez casos.