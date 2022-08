Semana começa com chuva e terá muito frio em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Quatro famílias ainda estão desalojadas pois aguardavam passar mais esta instabilidade para o retorno às suas casas, segundo informou o Diretor da Defesa Civil – Renato Grande.

MetSul já havia alertado que uma forte frente fria vai avançar pelo Brasil nesta semana com chuva em diversas regiões e os maiores acumulados de precipitação em algumas cidades nos últimos meses.

Afinal, quando o Município vai começar a frear o descarte irregular de lixo?

Em Alegrete choveu de forma intensa e teve queda de granizos por alguns minutos, mas sem registros de danos. O frio mais rigoroso no Município deve ocorrer na quinta-feira com previsão de temperatura negativa. Também deverá ocorrer geada, principalmente, no final de semana.

A precipitação para hoje, segundo MetSul é de 11mm com mínima de 14°C e máxima de 25°C.