Semana começa com chuva, frio e temporais

De acordo com a Climatempo, os alegretenses vão sentir saudades do calor dos últimos dias e, principalmente, do final de semana. A previsão a partir de hoje(11), é que a semana terá frio, temporais e dois ciclones extratropicais no RS.

A precipitação tráz dias desafiadores, com chuva forte, ventanias, queda brusca da temperatura e formação de dois ciclones extratropicais sobre a costa.

Ainda hoje, um sistema de baixa pressão dá origem a uma nova frente fria e as nuvens aumentam, trazendo chuva para boa parte do Estado. Segundo a Climatempo, a segunda-feira em Alegrete será de sol entre nuvens com chuva a qualquer momento. A mínima será de 10ºC com máxima de 24ºC.

Já a terça, será de uma grande mudança e o retorno do frio mais intenso com a mínima de 4ºC e máxima de 14ºC com previsão de geada, sem chuva. A quarta-feira, os termômetros caem ainda mais a mínima de 2ºC , geada e máxima de 18ºC.

Contudo, na quinta-feira(14), terá o retorno da chuva com mínima de 10ºC e máxima de 20ºC, a instabilidade segue na sexta(15), com mínima de 5ºC e máxima de 16ºC, encerrando a semana no sábado com temperatura negativa. A previsão para o dia 16 é de mínima de -1ºC e máxima de 10ºC.

Conforme a Climatempo, é também na terça-feira que surge o primeiro ciclone extratropical. Formado sobre o oceano, ele provoca ventos de forte intensidade em quase todo o Estado. Há previsão de ventanias de até 90 km/h nas regiões Norte, Leste, Central e Sul. A Climatempo aponta necessidade de alerta para eventuais transtornos e para a formação de ondas de mais de quatro metros no Litoral.