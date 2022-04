Semana da Câmara começa hoje com o tema Resíduos sólidos e o Bioma Pampa

Share on Email

Inicia nesta segunda-feira(11), XIX Semana da Câmara de Vereadores, com o tema Resíduos sólidos e o Bioma Pampa. O evento ocorre até o próximo dia 14, portanto, serão quatro dias com intensa programação e participação de palestrantes.

Neste dia, a abertura conta com os Professores Drs. do Instituto de Geociências da UFRGS, Dr. Nelson Gruber e Dra. Nina Simone Vilaverde Moura.

Já na terça-feira(12), os palestrantes serão: 9h30min, Carlos Flister – Diretor Técnico – EKT Ekologicwood Technologie com o tema – Tecnologias ecológicas de alto desempenho para transformação de resíduos sólidos, urbanos e industriais em produtos de alto valor comercial.

14h: Diretor-Presidente Leomyr de Castro Girondi da CRVR – Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos.

Leomyr vai abordar sobre o tema inovações tecnológicas sustentáveis e ambientalmente seguras.

16h: Júlio Rech – Agrônomo e ambientalista , fala sobre resíduos rurais e bioma pampa.

Na quarta-feira(13), a abertura às 9h30 fica com Case de Santana do Livramento de Ricardo Dutra.

Já às 14h, Daniel Andriotti – Consultor de Relações Institucionais da CMPC e Darlan Michel Bonacima – Coordenador de Proteção Florestal – CMPC/RS – serão responsáveis pela palestra que integra o tema: combate aos incêndios florestais.

Às 16h, Lucas Fontes, encerra a programação deste dia com o tema: meio ambiente e juventude, uma simbiose para o futuro.

E, no encerramento no dia 14, a sessão ordinária vai contar com a programação de Vereador Mirim.

Às 14h a professora Dra Chiara Valsecchie e o professor Dr Jacson Weber de Menezes, da Unipampa,, falam sobre a sustentabilidade a partir do resíduo da casca de arroz.

Na sequência, às 15h: os professores, Karina Braccini Pereira e Ailton Jesus Dinardi – Unipampa – exploram sobre Resíduos sólidos: o caminho do lixo.

A Mesa Diretora da Câmara, convida toda comunidade alegretense para se fazer presente no plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines e para participar ativamente da programação.