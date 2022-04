Por que tanta agressividade?

Share on Email

O que uma planta que foi colocada por moradores, com o objetivo de ornamentar a calçada e deixar a rua um pouco mais bonita, pode causar de negativo para duas jovens que passam pelo local?

Difícil saber, mas pela maneira agressiva em que uma delas tenta destruir a folhagem, chega a passar a imagem de que a planta a teria “insultado”. O absurdo foi registrado pelo setor de videomonitoramento da residência do responsável pelos vasos.

Uma câmera de segurança registrou o ato de vandalismo na rua Tiradentes, na região central de Alegrete. As imagens mostram duas mulheres jovens e, uma delas tentando quebrar e/ou arrancar as plantas ornamentais.

O vandalismo sempre choca, deixa uma imagem de impotência diante da má índole de algumas pessoas.

Na postagem realizada, em seu perfil no Facebook, na manhã de ontem(10), Roberto Baltodano responsável pelas plantas descreveu: “e a civilidade das meninas do Alegrete? Bebem, brigam com alguém e descontam na coitada da planta. Onde está a família para controlar esse descontrole”.

Ele também postou o vídeo com o vandalismo.