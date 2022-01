Produtores consideram os últimos incêndios criminosos e relatam os prejuízos

Com valores expressivos, mais um produtor rural procurou a Delegacia de Polícia para fazer uma ocorrência relatando todos os prejuízos em razão das queimadas que ocorreram no último dia 16 de janeiro na localidade do Pai passo, interior de Alegrete, mais precisamente, no Rincão dos Abreu.

O registro foi realizado como incêndio culposo. De acordo com a vítima, ela recebeu uma mensagem de que estaria ocorrendo o sinistro de grandes proporções. Ao chegar em Alegrete, constatou a veracidade do fato e deparou-se com os seguintes prejuízos: foi queimada uma área de 130ha de campo e outra de aproximadamente 20 ha de eucaliptos. Também houve a queima de 5.000 metros de cerca e a destruição total de dois tratores, sendo um avaliado em 70 mil reais e o outro em 25 mil reais, assim como, um reboque avaliado em 10 mil reais e outro em 5 mil reais. O fogo também consumiu uma volante de madeira no valor de 4 mil reais.

O valor parcial da queima fica avaliada em 120mil reais. Isso sem contabilizar o custo das cercas entre outros.

Nos últimos dias, vários produtores realizaram boletins de ocorrência em decorrência do sinistro que atingiu o total de 7.350 hectares entre as localidades Catimbau, Pai Passo, Rincão do 28 e Vasco Alves, região da Área de Proteção Ambiental (APA) do Ibirapuitã, conforme levantamento da Prefeitura Municipal de Alegrete.

Segundo as informações do chefe da APA do Ibirapuitã, Raul Coelho, e relatório realizado via satélite pelo ICMBio, os danos à produção agropecuária, ao solo, à vegetação nativa e aos animais (domésticos e os nativos campestres) foram, até o momento, de 4.580 hectares. Os incêndios serão investigados pela Polícia Federal.