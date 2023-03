Semana da Conscientização sobre a Síndrome de Down será destaque na Apae

Share on Email

Para manter as atividades de forma gratuita, a entidade busca apoio da comunidade e conta com parcerias com a prefeitura, através das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e de Promoção e Desenvolvimento Social.

A entidade prepara-se visando a Semana da Conscientização sobre a Síndrome de Down, e a comunidade está convidada a ajudar e conhecer os serviços prestados pela Apae em Alegrete.

De 21 a 28 de março, a Apae promove a Semana da Conscientização, onde 20% de seus usuários têm a deficiência intelectual ligada a síndrome.

Atualmente a entidade presta serviço a cerca de 247 pessoas, de diferentes faixas etárias, gratuitamente. Quando o usuário é encaminhado para a Apae, a família passa por uma acolhida, e o beneficiário passa por uma avaliação e é direcionado, conforme seu perfil e as suas necessidades, para os serviços oferecidos. Não há limite de idade para ingressar na Instituição.

Professores e profissionais destacam que o quanto antes, a pessoa com Síndrome de Down procurar o serviço, melhor. Existe uma Lei Federal que institui o Dia Nacional da Síndrome de Down em 21 de março.

No último dia 8, o Lions Club Alegrete fez uma doação para a Apae, através de sua presidente Fabiana Ferreira, de equipamentos para a sala de Estimulação Precoce da instituição, sendo um tapete de atividades sensoriais, que dispõe de uma série de elementos que servem para a criança brincar ao mesmo tempo em que desenvolve os sentidos, em especial o tato, e o Painel Sensorial que além do tato trabalha a coordenação motora da criança.

Fotos: Apae Alegrete