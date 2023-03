Comissão da Assercal está terminando módulos de camarotes

Wado Mendonça, presidente da Mica, que integra a comissão disse que contrataram uma nova empreiteira que vai terminar o primeiro módulo com 39 camarotes. Informa que o material já tinha e vão pagar só a mão de obra dessa vez.

– Na verdade estão reforçando as estruturas, disse Rafael Faraco e os demais módulos serão móveis (88), mas todos estarão à disposição de quem comprou e vai prestigiar o Carnaval.

Essa finalização de serviço, do primeiro módulo, segundo Wado Mendonça está sendo pago com sobra de Caixa (6 mil reais) do que entrou dos camarotes e arquibancadas. Ele diz que todo o dia está na obra vendo, de perto, o trabalho.

Informações, extra oficiais, relataram que alguns trabalhadores que atuaram, antes do cancelamento e a nova data do evento, não haviam recebido. Ainda tentamos, de várias formas, saber quem era(m) a(s) empresa(s) que trabalharam nesta obra e não obtivemos retorno, assim como o que foi investido até o momento.

Ilva Goulart, que integra a Comissão da Assercal, diz que trabalharam naquela obra pessoas aqui de Alegrete e outros de Santa Maria e que foram pagos, inclusive, foi feita a prestação de contas.

Quanto às arquibancadas serão cerca de três mil lugares, a venda recomeçou no Caixeiral e o valor para as duas noites permanece 40 reais. O som e a iluminação, também, já estão garantidos, disse Faraco.

“Queremos entregar, pelo menos, uma semana antes para dar tempo de cura no cimento com todo o reforço com vigas e pilares, para que as pessoas possam identificar onde fica o seu camarote e decorar”, acrescentou Mendonça.

O restante da obra vai continuar depois do Carnaval, com valor de 352 mil, aprovado pela Câmara, afirmou Rafael Faraco. Já havia sido repassado pela Prefeitura em três parcelas 700 mil reais.

A comissão de presidentes de Escolas de Samba que assumiu a Assercal notificou o ex presidente da entidade, Gilson Vaucher, para prestar contas dos gastos no prazo de 30 dias.