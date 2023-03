Câmara certifica seis mulheres por atuação e liderança em seus segmentos

Tradicional reconhecimento do parlamento alegretense às mulheres que se destacam nos seus respectivos segmentos, o certificado de Mulher Cidadã 2023 foi conferido na noite da última quarta-feira (15), evento inserido na programação oficial da 24ª Semana Municipal da Mulher, que encerrou de forma oficial mais uma edição no município.

De forma democrática, houve sorteio nos segmentos e nas indicações de temas para cada uma das bancadas com representação na Casa. A Prefeitura foi representada pela secretária de Promoção Social, Iara Caferatti.

Seis mulheres foram homenageadas: Joseane Ibaldo, pelo segmento LGBTQIA+, indicada do PDT; Ilva Borba Goulart homenageada pelos Progressistas pelo segmento da Cultura; Cleusa Maria Moro Zanfonado por sua atuação como liderança religiosa, indicação do Partido Verde; Rosimeri Neri, escolhida pela bancada do MDB como liderança esportiva; Liziane Guedes Estivalet, como mulher empreendedora, indicação do Republicanos; e Elena Noetzold Brandolt indicada pelo Partido dos Trabalhadores pela sua atuação política.

Joseano Ibaldo fez um pronunciamento potente, exaltando o amor e a liberdade. Ilva Goulart é liderança dos dois maiores movimentos culturais de massa no Município, o Carnaval e o Tradicionalismo. Rosimeri Neri é presidente do Boca Júnior, a equipe de futebol amador que chegou à final da Copa RS, entre dezenas de conquistas.

Num ambiente tradicionalmente dominado por homens, onde impera o machismo, ela rompe barreiras e lidera, se impõe e ganha títulos. Elena Noetzold Brandolt é liderança importante, em diferentes segmentos, seja como educadora, como liderança tradicionalista, como voluntária em diferentes ações, sempre com serenidade e firmeza. Durante a Semana da Mulher, fundou a ONG Nós Acolhemos Vocês, para famílias com autistas. Liziane Guedes Estivalet atua no ramo da alimentação, e deu relatos importantes de superação e conquistas. Já a evangelizadora Cleusa Maria Moro Zanfonado atua na perferia, atendendo os mais necessitados.

O plenário esteve lotado e a sessão solene foi cheia de significados. Os vereadores Bispo Ênio, João Monteiro, Itamar Rodriguez, Jaime Duarte, Cleo Trindade, Anilton Oliveira, Eder Firavante e Dileusa Alves usaram a tribuna para consistentes manifestações.

A sessão foi conduzida pelo presidente da Câmara Luciano Belmonte e teve comoventes quebras de protocolo, como as apresentações artísticas do Espaço Musical Ibaldo, das homenagens paralelas dos familiares e até o “Parabéns a Você” para a aniversariante do dia, justamente a coordenadora da 24ª Semana da Mulher e procuradora especial da mulher no parlamento alegretense, Dileusa Alves.

Fotos: assessoria CMA