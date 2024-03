Semana da Mulher inicia com grande presença no plenário da Câmara

O presidente do Legislativo, Moisés Fontoura, abriu as atividades saudando a organização e todas que, com seu trabalho e sensibilidade, fazem a sociedade muito melhor, lembrando o trabalho das entidades para que elas tenham respeito e valorização.

A vereadora Dileusa Alves, que coordena a Procuradoria da Mulher, disse o quanto ainda precisam lutar para ajudar tantas que sofrem e não conseguem se libertar. O trabalho tem avançado de forma considerável com toda a Rede de Proteção, e vamos agir ainda muito mais, salientou.

A Secretaria de Promoção Social destacou que, mesmo com todo o eficiente trabalho da Rede de Proteção, há um desafio em alcançar aquelas que denunciam a violência, que estão sem forças e as que mais precisam de ajuda. O Conselho da Mulher vem desenvolvendo um trabalho importante junto a toda a rede de proteção que atua continuamente por esta causa aqui em Alegrete.

A abertura da 25ª Semana da Mulher em Alegrete contou com a presença dos vereadores Luciano Belmonte e Itamar Rodriguez, que destacaram o trabalho da Procuradoria da Câmara e de todos os demais órgãos aqui da cidade que trabalham pelos direitos e cidadania das mulheres.

A Escola de Música Ibaldo fez uma apresentação especial e envolveu os presentes no plenário do Legislativo com músicas que destacam as mulheres.

A 25ª Semana da Mulher continua até o dia 15 de março com várias e significativas atividades este ano, com ênfase, também, no público mais jovem.