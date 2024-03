Arminda Oribes: a mulher que fez do sorriso sua força para vencer o câncer

Pensando nisso, a reportagem do PAT foi atrás de histórias inspiradoras que pudessem simbolizar a força da mulher brasileira e, encontrou em Arminda Mendes Oribes, a caricatura do empoderamento feminino.

A ex-professora da Rede Municipal, salientou que descobriu em 2022, uma neoplasia maligna infiltrante grau 2, na mama direita. Daí em diante, seus familiares foram seus maiores esteios para superar todas etapas da doença.

Ela fez questão de ressaltar que desde o começo do tratamento, nunca perdeu a fé em Deus e sempre procurou manter equilibrado seu estado emocional. Em março de 2023, começou o tratamento com as sessões de quimioterapia, que mostrou uma rápida evolução no seu processo de recuperação. Segundo Arminda, a parte da perda de cabelo é algo muito doloroso, pois o cabelo representa um pouco da alma da mulher, “fiquei muito aflita com isso, mas sei que fazia parte do processo do tratamento”, disse.

Em setembro de 2023, recebeu alta do tratamento. Um mês depois, foi encaminhada para Porto Alegrete, ao hospital Moinhos de vento, para realizar algumas sessões de quimioterapia, segundo ela, foram incontáveis 34 dias, que demoraram muito a passar principalmente pela distância da família.

“O ano de 2023 foi de muita aflição pra gente, mas sempre estávamos empenhados em vencer essa parte díficil em nossas vidas. Meu filho, Cléberson Oribes e meu marido, Cléber Oribes, foram muito importantes durante toda a trajetória para que eu pudesse vencer o câncer”. “Eu encontrei nos turbantes, uma maneira de manter o sorriso no rosto”, relatou emocionada.

Após isso, Arminda pode voltar ao seu convívio natural e fortalecida na esperança que foi sua aliada nos momentos difíceis. Ela deixou uma mensagem, dizendo que tudo é passageiro e que força de vontade e fé em Deus fizeram total diferença em sua vida.