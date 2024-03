Semana Mulheres nas Artes é destaque em Alegrete

Teve início no último domingo (10) a II Semana Mulheres nas Artes. Promovida pelo Sesc em Parceria com a Prefeitura de Alegrete e com o apoio do projeto Movimentando a Cultura no CC.

Já em sua primeira atividade foi lançada a Exposição “Mulher, força, cor e amor”, da artista plástica Tina Santos. O momento contou com uma performance do Grupo de Teatro Lutálica e um bate papo com a artista, conduzida pelo professor Paulo Amaral.

A exposição encontra-se aberta para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h as 12h, 14h as 17h, no Átrio do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.

A programação inclui, além da exposição cultural, um curso de palhaçaria, sessão de cinema, corrida e shows musicais. Confira a programação completa abaixo. Mais informações podem ser obtidas com a Unidade pelo telefone (55) 3422-2129 ou WhatsApp (55) 984236348.

II Semana Mulheres nas Artes – Sesc Alegrete

10 a 30/03

Atividade: Exposição “Mulher, força, cor e amor”, da artista Tina Santos

Horário: 09h às 17h

Local: Átrio do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Oswaldo Aranha s/n)

*Entrada gratuita

11/03 (segunda-feira)

Atividade: Cine Debate com o filme “Céu Aberto”

Horário: 19h30

Local: Cult Cinemas Alegrete (Rua Joaquim Nabuco, 199)

*Entrada gratuita

16/03 (sábado)

Atividade: Minicurso de imersão em palhaçaria para mulheres, com Raquel Valério

Horário: 10h às 12h e 14h às 17h

Local: Átrio do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Oswaldo Aranha s/n)

Inscrições: Gratuitas, pelo WhatsApp (55) 98423-6348

17/03 (domingo)

Atividade: Rústica da Mulher

Horário: 08h

Local: Praça Getúlio Vargas (Em frente a URCAMP)

Inscrições: Pelo e-commerce do Sesc/RS, por R$30 para usuários da Credencial Sesc nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários e R$35 para o público em geral

Atividade: Música na Praça

Horários:

19h – Acústico com Aline Costiti, Nanda & Nati Menezes e Josiane Machado

20h15 – Show com Samba de Moça / Bento Gonçalves

Local: Praça Getúlio Vargas (Em frente a URCAMP)

*Entrada gratuita

Fotos: Alisson Machado