Rodeio do Oswaldo Aranha foi sucesso no Durasnal

A localidade do Durasnal apresentou três dias de vivências com o mais puro tradicionalismo, com a realização do 35º Rodeio do CTG Oswaldo Aranha que findou no último domigo(10). O tradicional evento registrou, em três dias de atividades, cerca de 10 mil pessoas que circulram pela sede do CTG, conforme Dolisete Rodrigues Ferreira integrante da patronagem. A única entidade tradicionalismo daquela região de Alegrete tem como patroa- Eva Ivone Neri.

35º Rodeio do CTG Oswaldo Aranha

A abertura contou com a presença de autoridades, vereadaores, ex patrões e a presidente do MTG, Ilva Goulart. Nem mesmo a chuva do último sábado impediu o acampamento lotado e a participação nas provas. A presença de peões e prendas de Alegrete e de pelo menos seis cidades da região mostra a grandeza do Rodeio do Oswaldo Aranha- um do principais aqui da Região.

A patronagem do CTG destaca como sempre a participação das mulheres, inclusive, em provas campeiras e nos conscursos de culinária e artesanato. Com mais de três décadas, o Rodeio do CTG Oswaldo Aranha é o principal a promover e divulgar a verdadeira cultura gaúcha no RS que tem no chimarrão, churrasco e outras expressões artisticas e da culinária o patrimônio cultural do nosso Estado.

A presença da Brigada Militar conferiu segurança a todos os que estiveram no Rodeio que contou com a presença de gaúchos e prendas de todos os rincões de Alegrete. Inclusive com grande participação das crianças que desde pequenos começam a honrar as tradições gaúchas.