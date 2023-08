Semana Nacional da família iniciou com caminhada e cânticos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No domingo, 13, foi realizada uma caminhada em celebração à Semana Nacional da Família que acontece até o dia 19.

Um grande número de fiéis se reuniram em frente ao Centro Cultural, com balões brancos, velas acesas e entoando canções que exaltavam os valores familiares, até a Igreja Matriz.

Sob o lema inspirador “Família, fonte de vocações”, escolhido pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF) para guiar a Semana Nacional da Família de 2023, o evento não apenas celebra os laços familiares, mas também destaca a importância fundamental da família como berço e inspiração para vocações religiosas e espirituais. A iniciativa, que ocorre anualmente em agosto, tem o apoio e aprovação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) desde 1992.

O tema deste ano encontra harmonia com o enfoque do 13º Simpósio Nacional das Famílias e também se alinha ao 3º Ano Vocacional no Brasil, uma celebração que se estenderá até novembro de 2023. Esse período prolongado de reflexão, oração e promoção de vocações visa incentivar uma profunda contemplação sobre o chamado divino, assim como o papel central que a família desempenha nesse processo.

Padre Pedro Navarro enfatizou a importância da Semana Nacional da Família como um momento de fé, oração e ação conjunta, assim como, o impacto espiritual que as ações geram nas famílias.

Ao longo dos próximos dias, a Semana Nacional da Família proporcionará uma série de atividades diversificadas em todo o país, adaptadas à criatividade pastoral e à realidade de grupos, famílias, comunidades e dioceses. Ao final da Missa de ontem, foi realizada uma bneção especial aos progenitores pelo Dia dos Pais.