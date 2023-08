Clientes poderão pagar na opção crédito via pix

No último sábado(12), o Banco Central aprovou mais uma forma de pagamento visando facilitar a vida do consumidor. A ferramenta é voltada para o pagamento de crédito usando a transferência pix, dispensando os cartões de crédito sólidos.

A medida tem a função de eliminar de vez a função do cartão bancário. O processo se realizará da seguinte forma: o consumidor paga o produto e poderá parcelar em quantas vezes a entidade bancária estipular pelos seus créditos, assim poderá acumular a fatura e não precisará inserir em máquinas de aplicativo.

A redação do PAT, em contato com gerente de uma unidade bancária o mesmo relatou que a função visa maior agilidade e funcionalidade das operações.” A função tende a facilitar ainda mais a operacionalidade do pagamento do cliente, salientou o gerente.