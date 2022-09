Seminário capacita o Procon para novas metodologias de proteção aos consumidores

Share on Email

A iniciativa busca trazer projetos e novas metodologias a serem aplicadas no município em benefício aos consumidores.

Na oportunidade, Geferson Maidana Cambraia, diretor do Procon, representou o município no evento que abordou temáticas fundamentais sobre o consumo e os consumidores. Dentre elas, a Lei Geral de Proteção de Dados- LGPD, o 5G em Nossas Vidas, Conectividade nas Favelas, O Consumidor do Futuro, A Nova Economia Pede Um novo jeito de se fazer negócios, além de visitas Técnicas em Fábricas de Caminhões, Cervejaria e uma Vinícola.