Seminário de Bovinocultura de Leite mostra resultados na aplicação de calcário para melhorar a produtividade

Com o auditório lotado de produtores, o palestrante Tiago Soares Pedroso, agrônomo da Ascar/Emater apresentou as alternativas de uso do calcário na pequena propriedade. Ele ensinou como aplicar calcário com doses calculadas. E mostrou, através de números, os resultados depois de cinco meses de aplicação.

Seu trabalho de pesquisa foi feito no IFFAr e no Tambo Experimental da Fundação Marona. Afirmou que economicamente é viável. Se ele desejar aplicar o calcário já na quinta aplicação é possível atestar a correção do solo, disse Tiago. E uma alternativa excelente e o calcário, já na quarta ou quinta aplicação é possível atestar a correção do solo e apresentar melhor resultado do que o fertilizante e com menos custo, destacou.

O Seminário de Bovinocultura de Leite integra o programa Mais Leite Alegrete com a participação da Prefeitura, Emater, Fundação Marona e Acripleite.