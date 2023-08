Seminário de Saúde Integral e Preventiva é neste sábado em Alegrete

E cada vez mais pessoas buscam práticas integrativas para ajudar no alívio de dores e até para cura de doenças. E são muitas que existem para ajudar quem acredita e sabe que a energia das mãos e do pensamento positivo é um diferencial nos tempos atuais. A pratica de benzeduras conhecida há anos volta com força em Alegrete juntando a várias outras terapias alternativas que já são preconizadas pelo SUS. E neste sábado (5) estará sendo realizando na Policlínica o Seminário de práticas integrativas com a presença de benzedores, reikianos e outros profissionais.

A AUFAMISMA – Projeto Fluir , de acordo com Nádia Miletto tem participado de Feiras e eventos públicos levando benzedores e outros profissionais para mostrar às pessoas que essas técnicas ajudam. E dentro desse propósito será realizado o III Seminário de Saúde Integral e Preventiva que acontece neste sábado aberto a comunidade na Policlínica ( terceiro andar).