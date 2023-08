Comissão de Seleção convoca jovens que se alistaram para comparecer no 10º B Log

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O processo de recrutamento do brasileiro para prestação do Serviço Militar Inicial obrigatório é precedido pela convocação e compreende 5 (cinco) fases distintas e sucessivas. Passada a 1ª Fase que compreende o alistamento, realizado de 1º de janeiro a 30 de junho, agora inicia a 2ª Fase de Seleção Geral.

As Comissões de Seleção (CS), recebem nesta fase, os jovens que realizam exames médicos, testes de aptidão e entrevistas. Em Alegrete, o processo inicia na próxima segunda-feira (07) e vai até o dia 11, no 10º B Log. A estimativa é de que pelo menos 500 inscritos compareçam nesta fase.

Jovens nascidos em 2005 e anos anteriores que se alistaram de 1º de julho de 2022 a 30 de junho desde ano devem comparecer a Comissão de Seleção do Exército. O horário será de segunda manhã e tarde, e na sexta só pela manhã. A partir das 7h e à tarde às 13h. A 3ª Região Militar já fez o prévio agendamento de todos jovens que vão comparecer ao 10º B Log.

Após essa etapa, ocorre a 3ª Fase -Designação, fase em que o jovem apto à distribuição na seleção geral será designado para se apresentar em uma organização militar, atendendo às necessidades das Forças Armadas. Ainda tem a 4ª Fase -Seleção Complementar, em que o inscrito se apresenta na Organização Militar designada, a fim de realizar novos exames e entrevistas para que, dentro de suas aptidões pessoais e dos critérios estabelecidos, sejam escolhidos para prestar o Serviço Militar Inicial Obrigatório.

Já a 5ª fase – Incorporação, é a fase final. O jovem é incluído em uma Organização Militar da Ativa das Forças Armadas. Os primeiros dias destinam-se a familiarizar o recruta com a rotina e as práticas comuns ao ambiente militar.

Nesse período, o jovem inicia a prática controlada de atividades físicas. Adquire noções de hierarquia, disciplina e civismo. Habitua-se aos horários e, sobretudo, começa a desenvolver um sadio espírito de camaradagem, essencial ao trabalho em equipe, típico da vida nos quartéis. Ao longo do ano, prosseguem as atividades inerentes a cada Força Armada na prestação do Serviço Militar.

Fotos: reprodução