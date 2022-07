Seminário Espiritual Códigos Secretos da Quadrangular reúne multidão

Iniciou na noite do último dia 26, na sede da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alegrete, o Seminário Espiritual Códigos Secretos.

O evento ministrado pelo missionário Solon Soares vai até o dia 28, três dias com poder do nome, poder do sangue e poder soberano de Deus, explica o religioso.

A IEQ situada na situada na rua Waldemar Massom 216, recebeu um público superior a 500 pessoas já no primeiro dia.

O Bispo Ênio Bastos e Reva Lucimar Bastos deram as boas vindas e recebem para o evento o missionário Solon Soares presidente estadual da Igreja e sua esposa Reva Lúcia Soares, acompanhados de sua equipe do Conselho estadual de diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular do Rio Grande do Sul com sede na capital do Estado.

Uma multidão participou do primeiro dia que contou com a presença do evangélico deputado estadual Airton Lima. O Seminário Espiritual Códigos Secretos é uma concentração de fé que reuni em Alegrete, as 22 igrejas e seus fiéis para um tempo com Deus para curas e milagres e manifestações do poder e da graça de Deus, explicam os organizadores.

Fotos: IEQ – Sede Alegrete