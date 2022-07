Jovem é preso ao furtar dinheiro do caixa de mercado

Jovem de 18 anos foi preso pela Brigada Militar ao entrar e furtar armazém no bairro Saint Pastous, na Zona Leste, em Alegrete.

De acordo com informações dos policiais, a guarnição foi acionada com a denúncia de que um indivíduo havia furtado dinheiro do caixa de um armazém e ainda estaria no endereço.

No local, os PMs fizeram contato com as vítimas que ressaltaram que o acusado é vizinho do estabelecimento comercial e teria entrado no armazém em um momento de descuido da proprietária, desta forma, retirou o dinheiro que estava no caixa.

O acusado teria saído do armazém, porém, diante das características repassadas, os policiais o identificaram. A vítima reconheceu o jovem como sendo autor do furto, entretanto, com ele não havia valores.

As partes envolvidas foram levadas à Delegacia de Polícia e feito registro. Não foi repassado o valor furtado.